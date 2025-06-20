В Кремле оценили сообщения о политическом убежище для Илона Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном предоставлении политического убежища американскому бизнесмену Илону Маску. Ранее тему затронул вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Давайте дождемся заявлений МИДа или заявлений Маска»,— сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Накануне на ПМЭФ представитель партии «Новые люди» заявил, что МИД РФ якобы получил запрос от миллиардера с просьбой о политическом убежище. Комментарий прозвучал в интервью изданию NEWS.ru. Парламентарий добавил, что ответ от ведомства ожидается в течение месяца. Министерство эту информацию не подтверждало.

«Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать,— заявил депутат Даванков.— Если не получится, то мы его всегда ждем».