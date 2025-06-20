Собянин оценил эффективность систем ПВО вокруг Москвы в 99,9%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны столичного региона уничтожают подавляющее большинство угрожающих городу беспилотников. По его словам, подобной эффективности нет у ПВО ни одной другой страны мира.

Сергей Собянин сообщил в интервью РБК, что «за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников». Он отметил, что из них «долетели и упали буквально считаные единицы». Серьезных разрушений в результате атак БПЛА не зафиксировано, добавил он.

«Есть международный норматив. Если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс... Эффективность работы ПВО вокруг Москвы, на первых рубежах, составляет 99,9%. В мире никто ничего подобного не достигал»,— сказал мэр.

Рано утром 20 июня Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Спустя час он уточнил, что был сбит еще один дрон. Минобороны сообщило, что всего в ночь на пятницу над российскими регионами сбили 61 БПЛА.