Минобороны сообщило об уничтожении 61 украинского БПЛА над Россией

Средства ПВО России сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь над девятью регионами России. Больше всего — над территорией Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены в период с 20:00 19 июня до 7:00 мск 20 июня над следующими регионами:

22 БПЛА — над Орловской областью;

14 БПЛА — над Курской областью;

семь БПЛА — над Белгородской областью;

пять БПЛА — над Воронежской областью;

три БПЛА — над Волгоградской областью;

три БПЛА — над Ростовской областью;

три БПЛА — над Тульской областью;

три БПЛА — над Брянской областью;

один БПЛА — над Московской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Глава Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА в 1:09 мск. О пострадавших не сообщается. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал. Главы остальных регионов атаку не комментировали.