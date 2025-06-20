Минобороны сообщило об уничтожении 61 украинского БПЛА над Россией
Средства ПВО России сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь над девятью регионами России. Больше всего — над территорией Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены в период с 20:00 19 июня до 7:00 мск 20 июня над следующими регионами:
22 БПЛА — над Орловской областью;
14 БПЛА — над Курской областью;
семь БПЛА — над Белгородской областью;
пять БПЛА — над Воронежской областью;
три БПЛА — над Волгоградской областью;
три БПЛА — над Ростовской областью;
три БПЛА — над Тульской областью;
три БПЛА — над Брянской областью;
один БПЛА — над Московской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Глава Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА в 1:09 мск. О пострадавших не сообщается. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал. Главы остальных регионов атаку не комментировали.