Средний Урал вошел в десятку рейтинга инвестиционной привлекательности

Свердловская область вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Регион поднялся на одну позицию и занял 10 место, передает областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Результаты были оглашены 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам врио губернатора Дениса Паслера, инвестпривлекательностью Свердловской области занимается группа из всех ключевых министерств, что увеличивает ответственность за реализацию проектов. «Уверен, что мы можем показать лучший результат. Профильным министерствам предстоит найти резервы для повышения качества взаимодействия с бизнесом, в том числе устранение административных барьеров»,— сказал господин Паслер.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, Свердловская область является одним из лучших регионов для бизнеса в России.

Рейтинг состояния инвестклимата в регионах России составляется с 2014 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Регионы оцениваются по более чем 80 показателям.

Ранее Свердловская область заняла пятое место среди регионов РФ по инвестиционной привлекательности для девелоперов в рейтинге «Движение.ру» и центра аналитики Devision. По данным экспертов, здесь и еще в нескольких регионах присутствует множество застройщиков с относительно небольшими долями рынка, при этом часть этих девелоперов из других регионов.

Ирина Пичурина