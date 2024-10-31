Свердловская область заняла 5 место по инвестпривлекательности для девелоперов

Свердловская область заняла пятое место среди регионов РФ по инвестиционной привлекательности для девелоперов, следует из рейтинга «Движение.ру» и центра аналитики Devision. Первые строчки рейтинга занял Краснодарский край, Московская, Ленинградская и Новосибирская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейтинг составляли опираясь на показатели динамики прироста или убыли населения, его возрастной структуры, среднедушевых доходов, обеспеченности жильем, среднего возраста вторичного жилья и показатели продаж в сегменте, стоимости технических подключений, себестоимости строительства, маржинальности рынка, его емкости, смотрели на индекс концентрации конкурентов и другое.

Лидер рейтинга Краснодарский край в сумме набрал по данным показателям 14,03 ед. баллов. Ленинградская область набрала 13,76 ед., Московская область 12,84 ед., Новосибирская область 12,70 ед., а Свердловская область набрала 12,28 ед. Аналитики отмечают, что регион и раньше занимал пятое место, однако рейтинговый коэффициент области снизился.

«Тот факт, что некоторые регионы очень привлекательны для девелоперов, не означает, что зайти в них просто, особенно застройщикам-экспатам. Лидирует в рейтинге Краснодарский край, при этом большая часть рынка там контролируется ограниченным кругом местных компаний, более половины площадей строительства — у четырех девелоперов. Схожая картина — в Московской области. А вот рынки Свердловской области, Татарстана, Приморского края, наоборот, очень конкурентны. Здесь присутствует множество застройщиков с относительно небольшими долями рынка, при этом часть этих девелоперов из других регионов»,— прокомментировал эксперт «Движение.ру».

Вслед за Свердловской областью идет другой уральский регион – Тюменская область. За три месяца Тюмень опустилась с четвертого места в рейтинге на шестое. В числе главных причин эксперты называют ухудшение показателя маржинальности.

Почему федеральные и региональные застройщики решили строить в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова