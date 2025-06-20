Жительница Пермского края подозревается в истязании малолетней дочери

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1989 года рождения, проживающей в Александровске. Как сообщает следственное управление, ей инкриминируется п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий).

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По версии следствия, в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года женщина из личных неприязненных отношений причиняла физические и нравственные страдания своей одиннадцатилетней дочери. Побои и иные насильственные действия носили систематический характер расследование уголовного дела продолжается.