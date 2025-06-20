IBC Real Estate: инвестиции в российскую недвижимость могут упасть вдвое по итогам года

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам 2025 года может составить 600 млрд руб., что вдвое меньше по сравнению с показателями прошлого года. Таким прогнозом поделился руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. По его мнению, снижение инвестиционной активности обусловлено высокой ключевой ставкой и ростом интереса к депозитам.

«Мы увидели очень активные 2023-24 годы. Сейчас инвестиционный спрос снижается из-за практически полного отсутствия кредитования. Текущие снижение ключевой ставки – скорее психологический фактор, поскольку кредитование на уровне 25-30% на рынке не работает»,— рассказал господин Владимиров.

Эксперт добавил, что стимулировать высокий спрос на рынке недвижимости может снижение ключевой ставки до уровня 10%. «Деньги потекут, как в готовые проекты, так и в строительство»,— резюмировал он.

По данным IBC Real Estate, объем инвестиций в недвижимость с января по май составил 195 млрд рублей. Это на 40% меньше результата за такой же период прошлого года. Структура инвестиций по сегментам меняется: в лидеры выходит офисная недвижимость благодаря нескольким крупным сделкам. Также повышенный интерес наблюдается к торговой и складской недвижимости.

Прошедший 2024 год установил рекорд по инвестициям в российскую недвижимость: впервые рынок преодолел планку в 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.