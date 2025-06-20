«Могут ли переговоры увенчаться успехом, когда обе стороны хотят обмениваться ударами»

Сегодняшняя встреча в Женеве между представителями европейских стран и Ирана направлена на то, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Обозреватели пытаются проанализировать, сможет ли европейская дипломатия вернуть ситуацию в более спокойное русло, пока позиция США остается неопределенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты в ожидании начала переговоров в Женеве

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP Журналисты в ожидании начала переговоров в Женеве

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP

Европейцы пытаются прибегнуть к дипломатии

Сегодня в Женеве несколько европейских министров иностранных дел встречаются со своим иранским коллегой. Может ли эта попытка стать успешной? Сильное военное давление на Тегеран может способствовать этому. В прошлом европейская дипломатия часто упиралась в границы своих возможностей. Специалист по внешней политике (и заместитель главы фракции ХДС в Бундестаге Норберт.— “Ъ”) Реттген, однако, видит в переговорах в Женеве шанс, потому что ситуация для Ирана сейчас иная, а существование режима находится под угрозой. По мнению Реттгена, отказ от ядерной программы сейчас, возможно, является для него «меньшим из зол».

На женевской встрече с Ираном европейцы хотят дать дипломатии еще один шанс

Именно Берлин, Париж и Лондон — так называемая E3 — вели переговоры по ядерной сделке с Ираном в 2015 году. Теперь в Женеве европейцы пытаются сделать первый шаг к прекращению взаимных бомбардировок Израиля и Ирана и положить начало дипломатическому разрешению конфликта. После сделанного во вторник заявления Трампа о том, что Тегеран должен сдаться без всяких условий, в какой-то момент казалось, что путь за стол переговоров перекрыт. Военная капитуляция, скорее всего, означала бы конец режима мулл. С помощью женевской инициативы европейцы пытаются найти собственную роль в конфликте, в котором до того они были лишь зрителями.

Британский, германский и французский министры иностранных дел планируют встречу с иранским коллегой

Встреча в Женеве станет первым дипломатическим контактом с Ираном лицом к лицу после израильской атаки. Суть переговоров в пятницу — которые будут координироваться с США — сконцентрируется вокруг того, насколько Иран готов сократить или закрыть свою ядерную программу. Трамп сильно усложнил дипломатию серией постов в соцсетях, в которых требовал безоговорочной капитуляции Ирана и призывал к эвакуации Тегерана — города с 10 млн жителей. Французы, британцы и немцы, напротив, призвали к тому, чтобы было место дипломатии и деэскалации. Ни одна из трех стран не выступала за навязанные извне изменения в Иране и прямо не поддерживала атаки Израиля, вместо этого говоря, что Израиль имеет право на оборону в соответствии с международным правом.

Израильско-иранская воздушная война продолжается вторую неделю, Европа продвигает дипломатию

Роль Соединенных Штатов остается неопределенной. Специальный посланник Трампа в регионе Стив Уиткофф несколько раз говорил с Арагчи с прошлой недели, сообщают источники. Поскольку Иран сталкивается с одной из самых серьезных внешних угроз со времен революции 1979 года, любой прямой вызов 46-летнему режиму, вероятно, потребует какой-либо формы народного восстания. Но активисты, участвовавшие в предыдущих акциях, говорят, что не хотят устраивать массовые протесты даже против ненавидимой ими системы, когда их страна подвергается атакам.

Европейские министры в Женеве проведут переговоры с Ираном по ядерному вопросу

Это будет самое значительное европейское участие с тех пор, как Израиль начал свои внезапные атаки на Иран на прошлой неделе. И это будут первые личные переговоры между Ираном и Западом с тех пор, как Израиль начал атаковать ядерные и другие объекты Ирана. Господин Трамп, очевидно, никуда не торопится, но будет ждать и наблюдать, как пойдет война и как завершатся переговоры с Ираном.

Пока совершенно непонятно, смогут ли переговоры увенчаться успехом, когда обе стороны, похоже, намерены обмениваться ударами. Также неясно, будут ли Соединенные Штаты придерживаться другого дипломатического курса, готов ли Иран пойти на уступки по прекращению обогащения урана и каковы на самом деле намерения президента Трампа.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик