Федерация легкой атлетики подписала договор о сотрудничестве с Fonbet

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подписала договор о партнерстве с Fonbet, сообщает пресс-служба букмекерской компании. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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Сообщается, что сотрудничество букмекера и ВФЛА будет направлено на развитие легкой атлетики в России, продвижение этого вида спорта в медиа, а также на реализацию совместных инициатив. Fonbet станет титульным спонсором Кубка России по легкой атлетике. Турнир пройдет в Московской области с 20 по 22 июня.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский заявил, что соглашение открывает новые возможности для цифрового продвижения легкой атлетики за пределами спортивной арены. По его словам, планируется совместная разработка проектов, «включая новые букмекерские продукты по легкой атлетике». Господин Ярышевский сообщил, что реализация этого проекта запланирована на 2025 год.

Важность сотрудничества отметил и управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов: «Мы видим в лёгкой атлетике не только фундаментальный вид спорта, но и огромный потенциал для роста интереса аудитории через новые цифровые форматы. Совместно с ВФЛА мы планируем разрабатывать продукты и решения, которые сделают спорт ближе, понятнее и доступнее для миллионов зрителей по всей стране».

Арнольд Кабанов