5 человек ранены при ракетном ударе по израильскому городу Беэр-Шева

Иранская баллистическая ракета ударила по городу Беэр-Шева на юге Израиля утром 20 июня. Пострадали пять человек, передает израильский телеканал N12.

По данным канала, снаряд нанес серьезные повреждения жилым зданиям. Израильским ПВО перехватить ракету, вероятно, не удалось, N12 сообщил о «прямом попадании».

CNN сообщил о реагировании аварийно-спасательных служб Израиля на пожар недалеко от технопарка в Беэр-Шеве, где находится офис компании Microsoft. Американский телеканал передает, что к возгоранию привело падение осколков сбитой ракеты. 19 июня в Беэр-Шеве обломки иранской ракеты упали на больницу «Сорока», пострадали люди. Иран заявлял, что целью атаки был штаб киберкомандования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Беэр-Шеве. В 30 км от города находится авиабаза Неватим.

Как ранее писал «Ъ», в Израиле существует острая нехватка убежищ. Несмотря на частые призывы ЦАХАЛа к населению о пребывании рядом с защищенными помещениями, таковых нет в половине жилого фонда страны. В Израиле они называются мамадами — это помещения с 30-сантиметровыми стенами и герметичными дверьми. Их в обязательном порядке возводят во всех домах, строящихся с 1992 года. В связи с устареванием жилого фонда мамадов не оказалось в 56% израильских квартир. Общественные укрытия не всегда пригодны для длительного пребывания.

Подробнее о том, как Израиль справляется с ответными атаками Ирана,— в материале «Ъ» «"Впереди трудные дни, но мы полны решимости"».

Степан Мельчаков