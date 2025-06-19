Обломки иранской ракеты упали на больницу в израильском городе Беэр-Шева

Обломки иранской ракеты, сбитой над Израилем, упали на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева. Зданию нанесен существенный ущерб, пострадали люди, сообщает The Times of Israel.

Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются. Администрация больницы временно прекратила прием пациентов.

«Сорока» является медицинским университетским центром и одной из крупнейших больниц в Израиле.

Власти Ирана заявили, что целью ракетного удара по Беэр-Шеве был «штаб командования и разведки» израильской армии, а также «лагерь разведки ЦАХАЛа в технологическом парке Гав-Ям», который расположен рядом с больницей. Согласно заявлению, которое приводит иранское агентство IRNA, на данных объектах «размещены тысячи военнослужащих, цифровые системы управления, киберподразделения».