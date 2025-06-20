Гендиректор КамАЗа назвал скучной поездку на беспилотном грузовике

Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике. Он рассказал, что ему стало скучно спустя час после начала поездки из Москвы.

В прошлом году господин Когогин также приехал на ПМЭФ на беспилотном большегрузе. Тогда он был на водительском сиденье, в этом году — на пассажирском. «Ощущения интересные: когда, сидя в водительском кресле, я не участвую в управлении — это одно, а когда ты сидишь рядом — сказка становится былью»,— сказал гендиректор КамАЗа РБК.

Сергей Когогин добавил, что обменивается с водителями мнениями о том, кто что хочет получить от машины. Производители внедряют в автомобили большое количество функций, хотя на самом деле, как оказалось, важны навигатор и музыкальная система. По этой причине в грузовиках поколения К5 поменяли стереосистему, поставили более качественные и мощные динамики, отметил он.

По словам гендиректора компании, расход топлива в дороге был очень низким: «На плече в 150 км средний расход топлива составил 21,7 л».

В апреле на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области запустили движение беспилотных грузовиков. Минтранс сейчас готовит проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который разрешит испытывать машины без испытателя за рулем. В январе министерство подготовило новую систему классификации автономного транспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс переходит в беспилотный режим».