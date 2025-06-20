Жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева продлили домашний арест на месяц

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 22 июля домашний арест Ларисе Контеевой — супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лариса Контеева обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве). Суд также сохранил запреты на общение с лицами, проходящими по уголовному делу, и на использование средств связи. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 года Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы №4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб. Следствие считает, что супруги угрожали потерпевшей закрытием предприятия. В результате владельцами имущества базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники, а Виктор Контеев начал облагать работающих на овощебазе бизнесменов нелегальными сборами.

Накануне Свердловский областной суд утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) Виктора Контеева, осужденного на 20 лет колонии за организацию убийств, вымогательства, легализацию имущества, взятки и мошенничество. Неотбытое наказание составило 6 лет 3 месяца 26 дней. При вынесении решения суд счел положительные характеристики на Виктора Контеева и его преклонный возраст. После освобождения он планирует проводить время с семьей.

Ирина Пичурина