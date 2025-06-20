Армия Израиля заявила об ударе по десяткам военных объектов в Тегеране

Израиль использовал более 60 истребителей для атаки на десятки целей в Тегеране. Об этом заявляет пресс-служба Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Под удар попали места производства ракет и штаб-квартира иранского ядерного проекта (SPND). Атаке также подвергся объект, производящий «важнейший компонент» ядерной программы Ирана. Кроме того, военнослужащие атаковали три ракетные установки в Иране и офицера, который занимался запуском ракет, говорится в сообщении.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Елизавета Шмакова