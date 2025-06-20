Ростовская область подписала 12 соглашений на 111 млрд рублей в первый день ПМЭФ

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пописал 12 соглашений на общую сумму 111 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В числе ключевых соглашений оказались сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» по развитию Волгодонска, договор о расширении производства турбин и генераторов на «Атоммаше», договоренность о строительстве многоквартирных домов и соцобъектов недалеко от ТРК «Мега» на въезде в Ростов.

Кроме этого, врио губернатора подписал соглашения с ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» о создании в Ростовской области новых торговых объектов, группой компаний «Ромекс Групп» по созданию универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров.

По итогам первого дня ПМЭФ решено построить в Азове завод по производству перкарбоната натрия. Также на Дону будут развивать перегрузочные комплексы (мультимодальные логистические центры) на базе речных портов.

Наталья Белоштейн