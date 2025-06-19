Инвесторы создадут в Волгодонске и Азове новые производства

В Ростовской области инвесторы намерены запустить мощности по выпуску генераторов для атомных и тепловых электростанций и завод по производству перкарбоната натрия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Здесь уточнили, что соответствующие соглашения были заключены на площадке ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сегодня, 19 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) между машиностроительным дивизионом «Росатома» и Ростовской областью было заключено соглашения о намерениях, цель которого – реализация нового инвестпроекта. Документ подписали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь и глава компании Игорь Котов. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для запуска на территории «Атоммаша» в Волгодонске производства генераторов для атомных и тепловых электростанций.

По словам Юрия Слюсаря, на «Атоммаше» накоплены достаточные компетенции для производства турбин и генераторов для АЭС и паровых турбин для тепловых станций. «Для города атомщиков наше соглашение означает возможность заметных капвложений в развитие, – пояснил глава региона. – Важно, что планируется создать порядка 400 рабочих мест. Реализация проекта послужит укреплению налогового потенциала Волгодонска и всего региона».

Еще один документ, из подписанных сегодня на ПМЭФ-2025, касается строительства в Азове завода по производству перкарбоната натрия. Соглашение об этом Юрий Слюсарь заключил с председателем совета директоров завода «Новочеркасский перкарбонат» Дмитрием Величко. По планам инвестора, проект будет реализован в несколько этапов до конца 2027 года. Мощность первых двух производственных линий составит 1 тыс. т продукции в месяц. Сейчас завершается оформление собственности производственной площадки, разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется, что в Азове также наладят производство перекиси водорода мощностью 3 тыс. т в месяц, 60% от этого объема будет использоваться для собственных нужд предприятия. В проект инвестор намерен вложить 1 млрд руб. На новом предприятии будет создано около 170 рабочих мест.

В правительстве Дона заметили, что открытие такого производства – пример реализации политики импортозамещения. Сейчас в России работает только один завод перкарбоната натрия, обеспечивающий около 60% потребности отечественного рынка. Еще 40% завозится в Россию из Китая.

Владимир Андреев