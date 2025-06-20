NYT: разведка США считает, что Иран еще не приступил к созданию ядерного оружия

Спецслужбы США полагают, что Иран еще не принял решения о создании ядерной бомбы, хотя он накопил большой запас обогащенного урана, необходимого для этого. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные разведки и американских чиновников.

По словам собеседников издания, эта оценка не изменилась с тех пор, как разведка в последний раз изучала вопрос о намерениях Ирана в марте.

Высокопоставленные представители американской разведки заявили, что руководство Ирана, скорее всего, примет решение о создании бомбы, если военные силы США атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».