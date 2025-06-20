«Хамас»: военные действия Израиля против Ирана являются агрессией против всех

Представитель политбюро палестинского движения «Хамас» Сами Абу Зухри заявил, что агрессия Израиля против Ирана означает «агрессию этого режима против всей исламской нации». Его слова приводит информационное агентство IRNA.

«Эта война является агрессией против всех, и все свободные люди в мире должны противостоять ей»,— сказал он.

Представитель «Хамаса» также предостерег США от вступления в конфликт пригрозив, что в этом случае Штатам «придется сражаться со всей исламской нацией».

Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка будет поступать «так, как считает нужным» в конфликте Ирана с Израилем.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».