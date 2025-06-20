«Хезболла» о помощи Ирану: группировка будет действовать так, как посчитает нужным

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка «будет действовать так, как посчитает нужным» в военном конфликте ее главного покровителя Ирана и Израиля. Его слова приводит Times of Israel.

В своем заявлении Наим Касем сказал, что «Хезболла» «не занимает нейтральную позицию» в конфликте между двумя региональными сверхдержавами, добавив, что группировка будет действовать так, как сочтет нужным, перед лицом «жестокой израильско-американской агрессии».

Ранее спецпредставитель США по Сирии Том Барак предостерег «Хезболлу» от участия в войне назвав это «очень, очень, очень плохим решением».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».