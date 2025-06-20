Reuters: рядом с резиденцией посла Норвегии в Тель-Авиве произошел взрыв

Гранату бросили в резиденцию посла Норвегии в Израиле Пера Эгиля Сельваага. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

«Некоторое время назад я разговаривал с послом Норвегии в Израиле Пером Эгилем Сельвагом, во двор которого сегодня вечером была брошена граната»,— сказал господин Саар (цитата по Reuters).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».