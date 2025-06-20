Яннику Синнеру подали с руки

Во втором круге Terra Wortmann Open, проходящего в немецком Галле турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом € 2,5 млн, произошла крупная неожиданность. Прошлогодний победитель этого состязания, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трех партиях уступил Александру Бублику из Казахстана, который занимает в рейтинге АТР 45-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Янник Синнер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

То, что перед матчем второго круга Terra Wortmann Open против первой ракеткой мира Янника Синнера первую ракетку Казахстана Александра Бублика не стоит списывать со счетов, было ясно заранее. Неудачно проведя первые месяцы нынешнего сезона, 27-летний Бублик выстрелил на Roland Garros, где показал феерический теннис во встрече четвертого круга с британцем Джеком Дрейпером, которого обыграл с помощью 37 укороченных ударов. Впервые дойдя на мейджорах до четвертьфинала, он уступил на парижском грунте Яннику Синнеру.

Сейчас шансы Бублика котировались несколько выше. Ведь трава наилучшим образом подходит для его эксцентричного игрового стиля, к тому же именно в Галле он два года назад завоевал самый престижный из четырех своих титулов, забив в финале эйсами россиянина Андрея Рублева. Тем не менее, итальянец, прошлогодний чемпион Terra Wortmann Open, конечно, считался фаворитом, и вроде бы закономерно взял первый сет. Однако во второй партии Бублику, который, действовал в привычной для себя свободной манере и не стеснялся подавать с руки, удалось сравнять счет, а в третьем сете все решил сделанный им брейк в седьмом гейме. В итоге — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 4 минуты.

В общей сложности Бублик сделал 36 ударов навылет, в том числе 15 эйсов, а последнее очко он четко разыграл с помощью мощной второй подачи.

«Я еще никогда не побеждал первую ракетку мира. И для меня это достижение», — сказал после игры 45-й номер мирового рейтинга. Если не считать Карлоса Алькараса, который за последние десять месяцев трижды обыгрывал Синнера, Бублик стал первым теннисистом, сокрушившим нынешнюю первую ракетку мира с августа прошлого года, когда итальянец в четвертьфинале «мастерса» в Монреале проиграл Андрею Рублеву. После этого до нынешней недели Синнер не потерпел ни одного поражения ранее финала.

Поскольку достаточно крупных турниров на следующей неделе нет, итальянец, по всей видимости, начнет непосредственную подготовку к Wimbledon, где он в прошлом году в четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву. Бублик же в Галле встретится с чехом Томашем Махачем (23-й в мире). В другом четвертьфинале в верхней половине сетки россиянин Карен Хачанов (22-й), победивший в четверг канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 1:6, 6:3, сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (63-й), который, отыграв два матчбола, прошел вторую ракетку России Андрея Рублева — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6). В нижней половине сильнейший российский теннисист Даниил Медведев (11-й) померится силами с американцем Алексом Микельсеном (33-й), а Александр Зверев из Германии (3-й) — с итальянцем Флавио Коболли (24-й).

Евгений Федяков