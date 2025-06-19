Песков: дата новой встречи с Киевом будет согласована на следующей неделе

Дата третьего раунда прямых переговоров России и Украины может быть согласована на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что стороны уже обменялись меморандумами с условиями прекращения огня. «Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы»,— сказал господин Песков RT.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Пресс-секретарь говорил, что помимо меморандумов темой переговоров станет продолжение гуманитарных обменов. Второй раунд консультаций России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле.

Об итогах второго раунда переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Елизавета Шмакова