В портах Тамани и Новороссийска модернизируют зерновые терминалы

Краснодарский край привлечет свыше 20 млрд руб. инвестиций на модернизацию зерновых терминалов в портах Тамани и Новороссийска. Соответствующие соглашения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Модернизация перевалочных комплексов — это стратегический проект, имеющий первостепенное значение не только для экономики региона, но и страны. Мы говорим о экспорте зерна и нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально прозрачным»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Трехсторонний протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций подписали губернатор Вениамин Кондратьев, глава Темрюкского района Федор Бабенков и генеральный директор ООО УК Деметра-Холдинг Алексей Грибанов. Масштабный проект рассчитан до 2028 года и предусматривает комплексную модернизацию портовой инфраструктуры. Объем вложений превысит 9 млрд руб.

Также Вениамин Кондратьев, мэр Новороссийска Андрей Кравченко и Алексей Грибанов подписали соглашение по строительству третьей очереди терминального комплекса в Новороссийске. Объем инвестиций составит более 10,8 млрд руб. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — 2029 год. В результате появится новая железнодорожная инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла, перехватывающая парковка.

Алексей Грибанов выразил уверенность, что внедрение современных технологий и цифровизация позволит повысить эффективность работы Новороссийского зернового терминала и укрепить позиции России на мировом рынке экспорта зерновых.

Анна Гречко