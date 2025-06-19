CBS: Трамп рассматривает возможность удара по иранскому ядерному объекту Фордо

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам. Одной из целей может стать завод по обогащению урана Фордо в иранской провинции Кум. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в разведке и оборонной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters

По их информации, среди ближайших советников господина Трампа нет согласия насчет дальнейших действий. CBS пишет, что именно Фордо играет ключевую роль в ядерной программе Ирана.

Фордо — второй по значимости завод по обогащению урана в Иране после объекта в Натанзе, считается одним из самых охраняемых объектов страны благодаря современным системам ПВО.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. Вчера ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Елизавета Шмакова