На ПМЭФ объявили лауреатов премии «Чемпион»

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин получил премию «Чемпион» за создание возможностей для объединения спорта и бизнеса, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс», организатора премии. Премию Карелину вручил олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду, амбассадор «ДоброFON» Роман Костомаров. Мероприятие прошло в Михайловском замке в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Карелин (слева) и Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Карелин (слева) и Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Премию «Спорт добрых дел» получила букмекерская компания Fonbet, «за пять лет реализовавшая более 200 социально значимых проектов».

Премией «Перспектива» за поддержку детского спорта наградили компанию «Фосагро» «за ключевой социальный проект» «Дрозд».

В номинации «Команда» (за развитие корпоративного спорта) победила группа компаний «Полипласт».

РЖД выиграла премию в номинации «Спортивная ДНК» за глобальное развитие спорта.

Премия вручалась в третий раз. В церемонии награждения помимо Романа Костомарова приняли участие трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Арнольд Кабанов