С начала июня на побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

С начала июня волонтеры и специалисты не обнаружили новых выбросов мазута на побережье Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Последний раз небольшие выбросы мазута убрали на участке берега рядом с отелем «Пляжный поселок» в Анапе 27 мая. Выбросы обнаружила команда из Выселковского района во время утреннего обхода.

Кроме того, водолазы очистили участок морского дна у побережья Анапы от нескольких мазутных пятен 30 мая. По словам первого заместителя начальника службы «Кубань-Спас» Игоря Кулаева, обстановка на пляжной территории стабильная. По урезу воды выбросов практически нет.

Сейчас, как сообщает оперштаб, муниципальные команды ежедневно мониторят побережье Анапы. Волонтеры также проводят деликатную очистку песка.

Алина Зорина