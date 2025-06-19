С начала июня на побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
С начала июня волонтеры и специалисты не обнаружили новых выбросов мазута на побережье Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Последний раз небольшие выбросы мазута убрали на участке берега рядом с отелем «Пляжный поселок» в Анапе 27 мая. Выбросы обнаружила команда из Выселковского района во время утреннего обхода.
Кроме того, водолазы очистили участок морского дна у побережья Анапы от нескольких мазутных пятен 30 мая. По словам первого заместителя начальника службы «Кубань-Спас» Игоря Кулаева, обстановка на пляжной территории стабильная. По урезу воды выбросов практически нет.
Сейчас, как сообщает оперштаб, муниципальные команды ежедневно мониторят побережье Анапы. Волонтеры также проводят деликатную очистку песка.