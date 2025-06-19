Глава Минздрава Мурашко: люди с лишним весом теряют до 10 лет жизни

Люди с индексом массы тела от 30 до 35 в среднем теряют 2–4 года жизни. С ИМТ выше 40 — до 10 лет жизни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Это ужасающие цифры»,— сказал он на Петербургском международном экономическом форуме. Министр пояснил, что избыточная масса тела провоцирует артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и ишемические болезни сердца.

Господин Мурашко отметил, что россияне в среднем потребляют в 3,9 раза больше рекомендуемого объема соли. Сахара — в 2,5 раза больше нужного.

По данным Минздрава, ожирением страдает около 25% взрослого населения России. Среди мужчин показатель составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%. В общей сложности 40 млн россиян имеют лишний вес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лишний вес набирает значимость».