Трамп подписал указ об отсрочке для заключения сделки по TikTok на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который продлевает срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok еще на 90 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я только что подписал исполнительный указ о продлении крайнего срока закрытия TikTok на 90 дней (17 сентября 2025 года)»,— сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Власти США стремились заблокировать TikTok на фоне опасений, что китайская ByteDance собирает данные об американских пользователях. Позднее Конгресс США обязал владельца площадки — компанию ByteDance — продать контрольный пакет акций американскому юрлицу.

В начале июня газета Financial Times (FT) писала, что администрация президента США включила журналиста Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов видеохостинга TikTok. Сам Такер Карлсон говорил FT, что не знает о перечне возможных инвесторов TikTok. По информации издания, в список также включили венчурный фонд Andreessen Horowitz и инвестиционную компанию Blackstone. Курировать переговоры с потенциальными инвесторами будет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Состоится ли сделка по продаже площадки — в материале «Ъ» «TikTok скроллит варианты».

Анастасия Домбицкая