Греф: у Сбербанка есть контакты с партнерами из США

«Сбер» имеет контакты с партнерами из США, однако конкретных планов по взаимодействию нет. Об этом заявил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

«Действительно, мы видим положительные сигналы политические в постепенном восстановлении отношений двух стран. У нас есть контакты»,— сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Господин Греф уточнил, что на ПМЭФ присутствует делегация из США, с которой представители Сбербанка проводят встречи.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Ъ», что Россия сохраняет рабочие контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа. При необходимости лидеры стран общаются напрямую, это происходит постоянно.

О контактах Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Елизавета Шмакова