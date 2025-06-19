КСИР: Иран нанес удары по военным и промышленным целям в Хайфе и Тель-Авиве

Иран нанес удары по военным и военно-промышленным целям в Хайфе и Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Началась новая серия комбинированных ударов с использованием ракет и БПЛА по военным объектам и промышленным центрам в городах Хайфа и Тель-Авив, связанным с военной промышленностью Израиля»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале КСИР.

В заявлении сообщается, что в ходе атак Тегеран задействовал более 100 беспилотников.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. Тегеран в ответ начал наносить удары по израильской территории. По последним данным Израиля, с 13 июня в результате ударов погибли 24 израильтянина, более 800 пострадали. По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тыс. пострадали. Посол Ирана в РФ Казем Джалали говорил «РИА Новости» приблизительно о 300 погибших среди гражданского населения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Анастасия Домбицкая