E-com перестал быть главным драйвером спроса на склады в 2025 году

Спрос со стороны компаний онлайн-торговли на рынке складской недвижимости России заметно упал, заявил директор по аренде УК «Север Эстейт» (ex. Raven Russia) Дмитрий Лыгин. По словам господина Лыгина, впервые за долгое время электронная коммерция потеряла доминирующую долю в структуре спроса.

«Если в прошлом году порядка 60–70% сделок приходилось на онлайн-сегмент, то за первое полугодие они составляют менее 50%. Это влияет на ставки, которые росли на 30–50% в последние два-три года. От ситуации острого дефицита и дисбаланса спроса и предложения в этом году мы пришли к стабилизации ставок на уровне 12–12,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год в Московском регионе»,— рассказал господин Лыгин на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным NF Group, в январе—марте 2025 года доля компаний из сферы электронной коммерции в общем объеме спроса на складские помещения в целом по России сократилась на 36 процентных пунктов (п. п.), до 11%, в то время как год назад составляла 47%. При этом доля производственных компаний по итогам первого квартала выросла на 35 п. п, до 45%, а офлайн-ритейла — на 16 п. п., до 35%. По мнению экспертов, увеличение доли офлайн-ритейла — результат развития федеральных продуктовых сетей в регионах и укрепления базы распределительных центров.