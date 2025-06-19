Уралвагонзавод поставит в Кузбасс мусоросортировочный комплекс

Уралвагонзавод (УВЗ) поставит в Кемеровскую область мусорортировочный комплекс (АМСК) для переработки до 350 тыс. т отходов в год, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве комплекса подписано между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и компанией «НИИР-Кемерово» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По данным УВЗ, внедрение АМСК позволит сортировать более 44% отходов области, снизить нагрузку на полигоны на 25% и создать более 330 рабочих мест. АМСК автоматически сортирует твердые бытовые отходы, извлекает полезное сырье для вторичного использования и может вырабатывать экологически чистое топливо.

Производство и поставка АМСК соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и «Экономика замкнутого цикла». Он способствует импортозамещению и развитию «зеленых» технологий в России.

Ранее в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс (МСК). Предприятие сможет за сутки перерабатывать до 506,8 т отходов — более 185 тыс. т в год. Напомним, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что в регионе сохраняется дефицит площадок для размещения твердых коммунальных отходов.

Полина Щуцкая