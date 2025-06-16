Власти Ирана казнили предполагаемого шпиона «Моссада»

Власти Ирана приговорили к смерти и казнили человека, которого обвиняли в ведении разведывательной деятельности в пользу Израиля. Иранское агентство Mizan сообщает, что осужденного повесили сегодня утром.

Согласно публикации, Исмаил Фекри был задержан прошлой зимой по подозрению в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». По версии следствия, он контактировал с двумя представителями спецслужбы Израиля и за вознаграждение передавал им «чувствительную информацию».

В публикации агентства Mizan говорится, что в отношении мужчины были проведены все требуемые следственные действия, на судебный вердикт была подана апелляция, однако итоговый приговор утвердил верховный суд. Осужденный был казнен через повешение, уточняется в публикации.