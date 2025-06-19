Нижегородский минсоцпол потратит 8 млн рублей на популяризацию семьи на ТВ

Министерство социальной политики Нижегородской области 19 июня объявило электронный аукцион на производство и размещение в эфире ТВ-каналов программ, направленных на популяризацию семейных ценностей, пропаганду наставничества среди подростков и укрепление престижа воинской службы. Начальная стоимость контракта составляет 10,74 млн руб., из них 8 млн пойдет на программы, связанные с институтом семьи, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По части семейных ценностей исполнитель должен будет подготовить и транслировать четыре телепрограммы о многодетных семьях, мамы в которых преуспели в карьере; шесть программ в формате реалити-шоу о многодетных семьях; три программы о приемных семьях и две программы о супругах – юбилярах совместной жизни.

Также необходимо будет подготовить шесть телепрограмм о наставничестве среди подростков и три программы о ветеранах боевых действий.

Выходить телепрограммы будут до конца ноября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти Нижегородской области объявили «пятилетие семьи». В том числе с 1 июля будет введен семейный капитал — региональные выплаты семьям, которые в совокупности с федеральным маткапиталом составят около 1 млн руб. Также в правительстве придумали программу «Демографический спецназ», направленную на снижение числа абортов.

Галина Шамберина