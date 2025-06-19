Небольшие производственные компании чаще выбирают покупку объекта под себя

В условиях дефицита качественных площадей для промышленного производства небольшие предприятия предпочитают покупать готовые объекты, нежели строить их самостоятельно, рассказал заместитель гендиректора ВТБ Девелопмент Александр Паршуков. По его словам, с учетом высокой ключевой ставки, чем меньше компания, тем сложнее и дороже ей строить в расчете на 1 кв м. Наиболее популярный формат для таких предприятий — light industrial.

«Чем меньше компания, тем дольше ее путь к качественному продукту. Дорогостоящее оборудование и необходимость переезжать из сформированных еще в советское время промзон, необходимость борьбы за персонал вынуждают промышленные предприятия организовывать работу в помещениях, в которые будет приятно войти, куда можно будет привести своего заказчика. Сейчас сегмент light Industrial активно развивается»,— рассказал господин Паршуков на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ-2025.

Эксперт добавил, что более крупные компании, которым необходима площадь в 10-15 тыс. кв м, выбирают купить земельный участок и строить самостоятельно. Альтернативой служит приобретение продукта в формате build-to-suit, который будет спроектирован с учетом конкретной технологии производства.

По данным совместного исследования IBC Real Estate и Parametr, в 2024 году спрос со стороны инвесторов на покупку помещений light industrial впервые превысил объем ввода. Запросы инвесторов достигли 342 тыс. кв. м при объеме ввода в 289 тыс. кв. м. В стадии строительства находится более 700 тыс. кв. м, которые заявлены к вводу в 2025–2026 годах, еще около 2,7 млн кв. м — на этапе планирования. Согласно статистике обращений в компанию Parametr, по итогам 2024 года объем спроса на площади light Industrial составил 3,46 млн кв. м.

Как ранее писал «Ъ», средняя стоимость аренды light industrial в Московском регионе по итогам третьего квартала 2024 года составила 14,6 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 21,7% выше аналогичного показателя для формата big box (крупные склады за городом). Драйвером роста сегмента эксперты называют программу комплексного развития территорий.