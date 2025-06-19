Reuters: Израиль «по ошибке» причислил Бушер к объектам, подвергшимся атакам

Представитель вооруженных сил Израиля ошибся, сказав, что ядерный объект в Бушере подвергся израильским атакам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильского военного чиновника. Атомная электростанция в Бушере — единственная действующая станция в Иране, на ней работают российские эксперты.

Днем 19 июня официальный представитель вооруженных сил Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении ударов по иранским ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе. Он отметил, что среди целей оказалось «здание, в котором находится реактор, способный стать ключевым элементом в процессе производства плутония, если его строительство будет завершено».

Глава «Росатома» Лихачев призывал власти Израиля воздержаться «даже от намека» на прямой удар по АЭС «Бушер». Он заявил, что в случае удара по станции авария будет сопоставима с Чернобыльской. На АЭС работают более 200 специалистов из России. Сотрудников, которые находились в командировках на станции, вывезли из Ирана, рассказал Алексей Лихачев. Он добавил, что остальных «Росатом» считает возможным оставить на «Бушере», но госкорпорация готова «к любому сценарию», в том числе к быстрой эвакуации всех российских работников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран вреден для окружающих».

Анастасия Домбицкая