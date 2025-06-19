Песков: прорабатываются сроки встречи России и Украины после 22 июня

Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На этой встрече планируется обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня и гуманитарные обмены.

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«Киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Но президент неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Россия и Украина после возобновления прямых контактов спустя три года провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогу второго раунда переговоров стороны обменялись меморандумами с условиями прекращения и договорились организовать следующую встречу после ознакомления с документами. Украина предлагала встретиться в конце июня. Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что в ближайшее время возможные сроки станут понятны.

Лусине Баласян