Air India сократит международные перевозки на 15% из-за проверок безопасности

Вчера, 18 июня, авиакомпания Air India сообщила, что на ближайшие несколько недель она сократит число международных перелетов с использованием широкофюзеляжных самолетов на 15%. Она объяснила это продолжающимися проверками безопасности и общим нарушением работы после авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе.

Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. По последним данным, погиб по меньшей мере 271 человек. Эксперты считают, что возможной причиной крушения мог быть отказ обоих двигателей самолета. При этом сама авиакомпания уже заявила, что, по ее данным, двигатель упавшего самолета находился в исправном состоянии.

После катастрофы Министерство авиации Индии распорядилось проверить все самолеты Boeing 787, используемые местными авиакомпаниями. Из 34 таких самолетов, используемых индийскими авиакомпаниями, 33 находятся в эксплуатации именно у Air India. В авиакомпании заявили, что проверять будут также самолеты Boeing 777.

Яна Рождественская