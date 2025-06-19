Песков: Путин ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского коллеги Дональда Трампа содействовать в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, для Москвы востребованы посреднические усилия Вашингтона.

«Мы, президент Путин очень высоко ценим готовность Трампа помогать в регулировании этого конфликта. И усилия, которые прикладывает он лично и члены его команды. Это очень важно»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Мы видим, что сейчас (в мире.— ''Ъ'') востребованы посреднические усилия. Для нас, например. Востребованы усилия США в урегулировании украинского конфликта мирными средствами»,— добавил представитель Кремля.

В начале июня Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп может прекратить посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, обвинив Москву и Киев в невыполнении его просьб. О возможном отказе от участия в решении этого вопроса прежде говорили и представители американской администрации, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вместе с тем Дмитрий Песков отмечал, что прогресс в переговорах России и Украины был достигнут в том числе благодаря посредничеству Дональда Трампа.

Лусине Баласян