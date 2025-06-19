HH: спрос на сомелье в России вырос почти на 50% с 2023 года

Спрос на сомелье и специалистов по продаже алкоголя в специализированных магазинах — кавистов — во втором квартале этого года вырос на 48% по сравнению с началом 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

При высоком спросе в этой сфере мало работников, следует из статистики портала. Количество соискателей на одну вакансию меньше нормы в 8-16 раз — 0,5 резюме при средних 4-8. Наиболее востребованы сомелье в Москве — 32% от всех вакансий, Санкт-Петербурге — 17%, Краснодарском крае — 9% и Московской области — 8%.

Большинство работодателей готовы рассмотреть резюме соискателей даже без опыта работы — 61%. При этом количество «новичков» в этой отрасли на сервисе составляет лишь 9%. 26% работодателей указывают на необходимость профильного образования, им обладают 32% соискателей.

Президент Ассоциации кавистов России Алексей Соловьев считает, что нехватка кадров связана с отсутствием эластичности рынка — грамотные специалисты не меняют место работы или быстро переходят на руководящие должности. Число открытых вакансий на сайте на сегодняшний день составляет около 1,9 тыс. Средняя предлагаемая зарплата с начала 2023 года выросла с 55 тыс. руб. до 82,5 тыс. руб.

Екатерина Отрашкевич