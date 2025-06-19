Израиль атаковал иранский завод по производству тяжелой воды в Араке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны нанесли удары по десяткам объектов на территории Ирана, включая ядерный комплекс вблизи города Арак. Еще один ядерный объект поражен в Натанзе.

«ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей,— говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале,— включая неработающий ядерный реактор вблизи Арака... (включая.— "Ъ") конструкцию в активной зоне реактора, являющуюся ключевым компонентом в производстве плутония».

Организация по атомной энергии (ОАЭИ) Ирана подтвердила атаки Израиля по ядерным объектам, пишет агентство Tasnim. На объекте в Араке, как сообщила ОАЭИ, под удар попали исследовательский реактор и завод по производству так называемой тяжелой воды для ядерных реакторов.

В 2015 году Иран обязался перестроить реактор в Араке под научные исследования и не производить плутоний оружейного качества. Год спустя активная зона реактора была извлечена и залита бетоном, однако в 2018 году США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, согласованного также с Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Спустя год Иран объявил о пересмотре планов по модернизации объекта в Араке и о возобновлении работ по обогащению урана.

Всего в атаке на Иран в ночь на 19 июня участвовало 40 израильских истребителей. ЦАХАЛ заявил, что ВВС поразили в том числе военные объекты, среди которых — заводы по производству компонентов для баллистических ракет и сборке систем ПВО.

Власти Ирана ранее заявили об ударах по штабу киберкомандования армии Израиля и разведывательному центру ЦАХАЛа в Гав-Яме. Агентство Mehr пишет, что атаковано также здание Алмазной фондовой биржи Израиля.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Петр Бузлаев