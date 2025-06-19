Иран заявил об атаке на штаб киберкомандования армии Израиля

Иранские власти заявили, что утром 19 июня атаковали штаб киберкомандования армии Израиля (корпус C4I), а также разведывательный центр ЦАХАЛа в Гав-Яме. Заявление распространило иранское агентство IRNA.

В публикации сказано, что там располагались «тысячи военнослужащих», оборудование и системы управления C4I. Иран также утверждает, что расположенная поблизости клиника «Сорока» в Беэр-Шеве «подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений». При этом по военной инфраструктуре был «нанесен точный удар».

Израиль информацию об атаке не комментировал. Местные СМИ сообщают, что на больницу упали обломки сбитой ракеты, есть пострадавшие.