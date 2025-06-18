Трамп созвонился с Нетаньяху и сказал ему «продолжать»

Президент США Дональд Трамп во время подхода к прессе заявил, что он созванивается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху каждый день. Американский президент сказал, что посоветовал израильскому премьеру продолжать его политику против Ирана.

«Я сказал Нетаньяху: ''Продолжай''»,— сообщил господин Трамп. При этом он отметил, что не готов заверить премьер-министра Израиля в предоставлении большего количества военной помощи.

Также Дональд Трамп заявил, что США могут вступить в прямое противостояние с Ираном. «Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает, что я собираюсь делать»,— сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

18 июня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что решение может быть принято в ближайшие два дня. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции против Ирана Тегеран нанесет ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. Собеседники газеты не исключают, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, чтобы удержать американские военные корабли в Персидском заливе.

О развитии конфликта — в материале «Иранский вопрос встал ребром».