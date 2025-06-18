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ПМЭФ-2025: мясокомбинат «Тосненский» построит собственный свиноводческий комплекс

Мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский» построит в Ленобласти собственный свиноводческий комплекс мощностью 10,8 тыс. маточного поголовья свиней.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал на полях Петербургского международного экономического форума 18 июня с основателем ГК «ТАВРОС» Рустемом Миргалимовым.

Всего будет построено четыре площадки мощностью 2,7 маточного поголовья свиней каждая. Комплекс будет производить 60 тыс. тонн свиного мяса и создаст 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 14,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания ООО «УК "Мясофорния"» планирует создать в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции.

Андрей Маркелов

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