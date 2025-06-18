ПМЭФ-2025: мясокомбинат «Тосненский» построит собственный свиноводческий комплекс

Мясоперерабатывающий комбинат «Тосненский» построит в Ленобласти собственный свиноводческий комплекс мощностью 10,8 тыс. маточного поголовья свиней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал на полях Петербургского международного экономического форума 18 июня с основателем ГК «ТАВРОС» Рустемом Миргалимовым.

Всего будет построено четыре площадки мощностью 2,7 маточного поголовья свиней каждая. Комплекс будет производить 60 тыс. тонн свиного мяса и создаст 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 14,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания ООО «УК "Мясофорния"» планирует создать в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции.

Андрей Маркелов