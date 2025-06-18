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Трамп пожелал удачи верхновному лидеру Ирана

На заявление высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, что его страна не сдастся, президент США Дональд Трамп отреагировал пожеланием удачи.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Господин президент, что вы скажете верховному лидеру Ирана, который заявляет, что они не сдадутся?» — спросил журналист в ходе встречи с прессой у Белого дома. «Я говорю: "Удачи"»,— ответил господин Трамп.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Верховный лидер страны Али Хаменеи назвал ультиматум американского президента неприемлемым и сказал, что Исламская Республика не станет принимать «навязанный мир».

Президент США писал в своем аккаунте в Truth Social, что Вашингтону известно точное местонахождение Али Хаменеи, но отметил, что пока планов по его устранению нет.

Несмотря на слова Дональда Трампа о том, что он не исключает вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана, в Вашингтоне нет единства по этому вопросу.

Подробнее — в материале «Иранский вопрос встал ребром».

Степан Мельчаков

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