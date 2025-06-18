Трамп пожелал удачи верхновному лидеру Ирана

На заявление высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, что его страна не сдастся, президент США Дональд Трамп отреагировал пожеланием удачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Господин президент, что вы скажете верховному лидеру Ирана, который заявляет, что они не сдадутся?» — спросил журналист в ходе встречи с прессой у Белого дома. «Я говорю: "Удачи"»,— ответил господин Трамп.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Верховный лидер страны Али Хаменеи назвал ультиматум американского президента неприемлемым и сказал, что Исламская Республика не станет принимать «навязанный мир».

Президент США писал в своем аккаунте в Truth Social, что Вашингтону известно точное местонахождение Али Хаменеи, но отметил, что пока планов по его устранению нет.

Несмотря на слова Дональда Трампа о том, что он не исключает вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана, в Вашингтоне нет единства по этому вопросу.

Подробнее — в материале «Иранский вопрос встал ребром».

Степан Мельчаков