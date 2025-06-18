Совет по топонимике поддержал переименование площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести

Общественный совет по топонимике поддержал решение о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Переименование площади в год юбилея – наш вклад в сохранение исторической памяти», — подчеркнул господин Соснин. С этой инициативой ранее выступила пермская городская общественная организация «Ветераны «Пермских моторов».

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Напомним, в 2020 году указом президента РФ Владимира Путина Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», позже на площади Карла Маркса установили стелу, посвященную истории трудового подвига прикамцев в Великой Отечественной войне. Весной этого года на здании по адресу: ул. Чернышевского, 23, напротив стелы разместилась конструкция «Пермь – город трудовой доблести». В ближайшее время остановки общественного транспорта также будут переименованы в соответствии с новой концепцией. Планируется, что в обновленном пространстве будут проходить патриотические, культурные и образовательные мероприятия.