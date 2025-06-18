Серийный убийца Владимир Миргород приговорен ко второму пожизненному

Головинский райсуд Москвы признал Владимира Миргорода виновным в убийстве 16 человек и покушении на убийство и изнасилование. Серийного убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы — второму для него. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

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В 2012 году Мосгорсуд уже приговаривал Владимира Миргорода к пожизненному тюремному заключению за 16 других убийств. Он отбывал свое наказание в колонии особого режима, когда в 2020 году ДНК серийного убийцы совпало с генетическим профилем по одному из уголовных дел прошлых лет. Его этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Находясь в следственном изоляторе, Владимир Миргород сознался в 16 убийствах — ранее ему удалось избежать наказания за них. По данным прокуратуры, с 2000 по 2004 год он убил 15 женщин и одного мужчину. Преступления Владимир Миргород совершал в северных районах столицы. Жертвам было от 15 до 48 лет. Одной женщине удалось выжить. Ее — со множественными ножевыми ранениями — нашли умирающей в лесополосе. Она опознала преступника по фотографии и дала подробные показания о произошедшем.

Подробности о вскрывшихся фактах убийств преимущественно совпадают с тем, что было известно об образе действий Владимира Миргорода ранее. Он под различными предлогами знакомился со своими жертвами, предлагал им услуги извоза, а затем в безлюдных местах нападал на них: совершал насильственные половые преступления и душил.

Подробнее о новом деле Миргорода — в материале «Душитель вернулся».

Степан Мельчаков