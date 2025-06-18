Российские федерации баскетбола и падела продлили партнерство с Fonbet

Российская федерация баскетбола (РФБ) продлила договор с титульным партнером, компанией Fonbet, на два года, сообщает пресс-служба букмекера.

Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В релизе говорится, что компания «продолжит интегрироваться в наименования соревнований» под эгидой федерации. Также будут реализованы различные «спонсорские опции в рамках сотрудничества со всеми сборными командами России».

Президент РФБ Андрей Кириленко подчеркнул успехи, достигнутые за время сотрудничества. По его мнению, удалось «улучшить организацию матчей, повысить зрелищность и сделать баскетбол еще более доступным и популярным видом спорта». Он также отметил проект «ДоброFON», поддерживающий адаптивный спорт. «Уверены, что за время сотрудничества у нас получилось сделать баскетбол еще более привлекательным и доступным как для любителей, так и для профессионалов»,— согласился управляющий акционер букмекерской компании Fonbet Валентин Голованов.

В среду на ПМЭФ также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Fonbet и Федерацией падела России (ФПР). При содействии букмекерской компании планируется развитие спортивной инфраструктуры в регионах.

Генеральный директор ФПР Алексей Сорокин назвал целью сотрудничества повышение доступности падела, «особенно для молодого поколения», отметив важность поддержки массового спорта. Валентин Голованов заявил, что рад «стремительному развитию падела в нашей стране» и пообещал и дальше «развивать спортивную инфраструктуру, создавать оптимальные условия для профессионального роста спортсменов и продвигать активный и здоровый образ жизни».

Арнольд Кабанов