За три часа силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над территорией России

Силы ПВО уничтожили над регионами России 13 беспилотников с 11:05 до 14:20 мск. Об этом сообщило Минобороны.

Семь БПЛА, по данным ведомства, сбиты над Курской областью, четыре — над Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской областью и Республикой Крым. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

За ночь силами ПВО было уничтожено 48 беспилотников над регионами России. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщал о повреждении частного дома и автомобиля в регионе в результате ночной атаки. Губернаторы других регионов о повреждениях не писали. Еще 14 БПЛА были сбиты 9:30 до 11:00 мск.

Екатерина Отрашкевич