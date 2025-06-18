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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников над территорией России утром 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

12 дронов было перехвачено над Курской областью, еще 2 — над Орловской. БПЛА были уничтожены в период с 9:30 до 11:00 мск.

В ночь на среду силы ПВО сбили 11 БПЛА над Курской областью, над Орловской — 10. По словам главы Орловской области Андрея Клычкова, в результате ночной атаки повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн атаку пока не комментировал.

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